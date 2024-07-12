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Hainlere darbe üstüne darbe: 9 terörist öldürüldü

Hainlere darbe üstüne darbe: 9 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

Etiketler MSB terörist hakurk gara pençe kilit
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