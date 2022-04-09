Hakan Şükür için ''söyleyemiyoruz adını'' dedi sosyal medya yıkıldı

Spor yazarı Mehmet Demirkol, programında konuk ettiği Bartu Küçükçağlayan'a Galatasaray tarihinin en iyi santraforunu sordu. Küçükçağlayan, "Söyleyemiyoruz adını galiba" ifadesi gündem oldu.

Spor yazarı Mehmet Demirkol'un programında konuk ettiği müzisyen ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Programda Mehmet Demirkol, Bartu Küçükçağlayan'a Galatasaray tarihinin en iyi santraforunu sordu. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Küçükçağlayan, bu soru karşısında bir süre duraksadıktan sonra FETÖ firarisi Hakan Şükür dememek için, "Söyleyemiyoruz adını galiba" ifadesini kullandı.