Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı silahlı saldırıda şehit oldu

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu şehit oldu.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı.

Cevher, yaralı olarak kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru gözaltına alındı.



VALİLİK: SALDIRGAN POLİS MEMURU AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu." denildi.

ÖZEL HAREKATTAN ÇEVİK KUVVETE ALINMIŞ

Daha önce Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, karıştığı bir olay nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilen polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre, başka bir ile tayini çıkınca durdurmak istedi. Çulcu, bu konuyla ilgili Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ile konuşmak için polisevine geldi. Çulcu, tayini durdurma konusunda Cevher'den olumlu yanıt alamayınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çulcu, silahını ateşleyerek, Cevher'i şehit etti. Çulcu'nun Cevher'den önce bir kadın komiser yardımcısı ile aynı konuda tartıştığı öğrenilirken, Özel Harekat Şube Müdürüğündeki görevinden bir kadını taciz olayı nedeniyle uzaklaştırıldığı öne sürüldü.