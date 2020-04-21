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  3. 21 Nisan 2020 16:11

Hakkari'de iş insanı kardeşlerden 4 bin aileye gıda yardımı

Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde yaşayan 4 bin aileye, iş insanları Celal ve Sabri Özel kardeşler gıda yardımında bulundu.

Hakkari'de iş insanı kardeşlerden 4 bin aileye gıda yardımı
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Şemdinlili iş adamları Celal ve Sabri Özel kardeşler koronavirüs tedbirleri kapsamında ve yaklaşan ramazan nedeniyle Şemdinli ve Yüksekova'da belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Celal Özel, ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye birer çuval un dağıtırken, kardeşi Sabri Özel ise içinde pirinç, bulgur, makarna, salça, tahin, pekmez, şeker ve zeytinden oluşan ramazan paketi yardımında bulundu. Yardım paketlerinden bini Şemdinli'de, 500'ü ise Yüksekova'da ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

DHA

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