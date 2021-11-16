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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel Survivor 2022'ye mi katılıyor?

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel Survivor 2022'ye mi katılıyor?

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in Survivor 2022'nin kadrosunda yer alacağı iddia edildi.

2019 yılında Caner Yıldırım ile evlenen Erçel'in, Aylin Mavi adında bir kızı bulunuyor.

HERKES BU İDDİAYI KONUŞUYOR
Magazin D'de yer alan habere göre; 29 yaşındaki Gamze Erçel'in, Survivor 2022'nin kadrosunda yer alacağı öne sürüldü.

Erçel'in çalışmalara şimdiden başladığı ifade edildi.

GAMZE ERÇEL KİMDİR?
Oyuncu Gamze Erçel, 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu.



10 yıldır tasarım ile ilgilenip çizim çalışmaları yapıyor. Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunan Erçel, 2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katılarak burada "Sinema Güzeli" seçilmiştir.

Güneşin Kızları dizisiyle meşhur olan kız kardeşi Hande Erçel gibi oyunculuk ile kariyerine devam eden Gamze Erçel, Hayat Ağacı ve Çılgın Dershane Üniversite gibi projelerde yer aldı. "Umuda Kelepçe Vurulmaz" adlı dizide Simge karakterini canlandırdı.

Etiketler gamze erçel iddia
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