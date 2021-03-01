Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamadan muaf olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kısıtlamalarla ilgili yaptığı açıklamada 65 yaş üstü ve 20 yaş altına müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan kısıtlamanın kaldırılacağını söyleyen Erdoğan, "Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riski sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır." ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.