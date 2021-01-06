''Hard rock dinliyorum'' diyen rektöre Metallicalı protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’ya tepkiler sürüyor.

Dün Habertürk canlı yayınında kayyum rektör Melih Bulu, “Boğaziçi kültürüne hiçbir şey yapmayacağım. Bütün hocalar bunu soruyor. Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm” ifadelerini kullanmıştı. Boğaziçi öğrencileri bugün yine üniversitede bir araya geldi. Pankartlara “Melih istifa” yazan öğrenciler Metallica müzikleriyle Bulu’yu protesto etti.

“MELİH DIŞARI ÖĞRENCİLER İÇERİ”

Protestolarını üçüncü gününde rektörlük binasının önünde toplanan öğrenciler, Melih Bulu’yu dışarı çağırırken, “Melih dışarı, öğrenciler içeri”, “Kayyım rektör istemiyoruz” sloganları attı. Gözaltındaki öğrencilerin serbest bırakılması talep edildi. “Çıplak aramaya hayır” sloganları da atıldı. Melih Bulu, istifa sloganları atmaya devam eden öğrencilere pencereden el salladı. Öğrenciler Bulu’nun el sallamasına tepki göstererek, “İstifa etmeni istiyoruz” dedi. Polisin abluka altına aldığı Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci olmayan hiç kimse içeri alınmazken, üniversitenin üzerinde polis helikopteri uçtuğu belirtildi.