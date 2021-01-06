SON DAKİKA
PROF. DR. MEHMET CEYHAN: ''60 YAŞ ÜSTÜNE AŞIYI YAPMAK AÇIKÇASI BİR KUMAR!''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Ocak 2021 14:32

''Hard rock dinliyorum'' diyen rektöre Metallicalı protesto

Boğaziçi Üniversitesi'nin tartışılan rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun dün yaptığı açıklamada “Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm” sözleri üzerine bugün Boğaziçi öğrencileri, Metallica müziğiyle eylem yaptı

A+ A-

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’ya tepkiler sürüyor.

Dün Habertürk canlı yayınında kayyum rektör Melih Bulu, “Boğaziçi kültürüne hiçbir şey yapmayacağım. Bütün hocalar bunu soruyor. Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm” ifadelerini kullanmıştı. Boğaziçi öğrencileri bugün yine üniversitede bir araya geldi. Pankartlara “Melih istifa” yazan öğrenciler Metallica müzikleriyle Bulu’yu protesto etti.

“MELİH DIŞARI ÖĞRENCİLER İÇERİ”

Protestolarını üçüncü gününde rektörlük binasının önünde toplanan öğrenciler, Melih Bulu’yu dışarı çağırırken, “Melih dışarı, öğrenciler içeri”, “Kayyım rektör istemiyoruz” sloganları attı. Gözaltındaki öğrencilerin serbest bırakılması talep edildi. “Çıplak aramaya hayır” sloganları da atıldı. Melih Bulu, istifa sloganları atmaya devam eden öğrencilere pencereden el salladı. Öğrenciler Bulu’nun el sallamasına tepki göstererek, “İstifa etmeni istiyoruz” dedi. Polisin abluka altına aldığı Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci olmayan hiç kimse içeri alınmazken, üniversitenin üzerinde polis helikopteri uçtuğu belirtildi.

protesto , boğaziçi üniversitesi , hard rock , metallica
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM