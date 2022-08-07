Harem selamlık plajın açılışını AK Partili Özhaseki yaptı

Van'ın Tuşba ilçesinde, AK Partili Mehmet Özhaseki harem-selamlık plajı törenle açtı.

Van Tuşba Belediyesi’nce Van Gölü sahilinde bulunan Ayanıs Mahallesi’ndeki “harem selamlık” plaj törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 200 metre kapalı kıyı şeridi kadınların kullanımına ayrıldı. Sosyal tesis konseptindeki plajın 2 milyon 100 bin TL’ye mal olduğu açıklandı. Plajda kadın ve erkeklerin bölümleri tenteyle ayrıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Yusuf Ziya Cansever'in haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile il protokolünün katıldığı törenle açılan plaja dair Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Van Gölü’nün en güzel koylarını barındıran Tuşba’mızın sahil kesiminden kadınlarımızın da faydalanmasını sağladık. Bölge ve ülke turizmine kazandırılması için yürüttüğümüz girişimler sonucu toplam 2 bin 300 hektarlık kıyı şeridini milletimizin kullanımına açtık. Bu sayede ilçemiz turizmde söz sahibi olacak” ifadelerini kullandı.