  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Harran Kaymakamı'ndan kaçak yapı tepkisi: Ayıptır, yazıktır

Harran Kaymakamı'ndan kaçak yapı tepkisi: Ayıptır, yazıktır

Harran Kaymakamı'ndan kaçak yapı tepkisi: Ayıptır, yazıktır

Şanlıurfa'nın Harran Kaymakamı Cihat Koç, SİT alanı içine yapılan kaçak yapıların tespit edilerek engellendiğini ve sorumluları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kümbet evleriyle ünlü olan ve 1979 yılında kentsel SİT alanı tescil edilerek, inşaat yapılması yasaklanan Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, kaçak yapıların tespiti için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen ekipler, temel atılan bölgelerdeki kaçak yapı alanlarını mühürleyerek, sorumlular hakkında da soruşturma başlattı.

Harran Kaymakamı Cihat Koç, yaşananlara sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Tarihin tam ortasına, gözümüzün içine soka soka. Ayıptır, yazıktır. Tespit edildi, zabıtamız ve polislerimizle mühürlendi, adli-idari işlem başlatıldı" paylaşımında bulundu.

Etiketler kaçak kaçak yapı harran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında Erdoğan'a sufle veren gazeteci ortaya çıktı: ''Ben söyledim''
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Galericiler açıkladı
Atatürk'ün bastonu satışa çıkıyor
Türkiye'nin 82 farklı şirketinde görev yapan bürokratı!
93 kilo veren Pelin Öztekin İstanbul'da mayolu pozlarıyla mankenlere meydan okudu
İçişleri'nden Afganlar ve Pakistanlılar için tepki çekecek genelge
Dikkat! 13 ilde telefon ve internet kesilecek
İngilizlerin ''BBG'' evinde rezalet! Kameraya aldırmadan ilişkiye girdiler
Ağır ceza hakimi, beraat kararı verdiği sanıkla içki masasında
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirme ameliyatını anlattı