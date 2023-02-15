Socrates Dergi'nin "Sahadayız" adlı dayanışma yayınında konuşan Harun Tekin, "Bu yaşadığımız şey kaderimiz değil. Biz canavarlaşmayacağız. Bütün canavarlara rağmen..." dedi.

Mor ve Ötesi grubunun solisti ve şarkı yazarı Harun Tekin, Socrates Dergi'nin "Sahadayız" adlı dayanışma yayınında konuştu. Birbirini dinlemenin, ve büyük felaketler karşısında sabırlı olmanın önemini vurgulayan Tekin, "Zor durumlarda çok iyi organize oluyoruz, herkes inanılmaz çaba gösteriyor, ne kadar çok kurumun ne kadar çaba sarf ettiğini anlatarak onları övecek zamanımız bile yok ama bir taraftan da daha uzun vadeli düşünmeye ihtiyacımız var" dedi.

Geleceğe dair umutlu olmaktan vazgeçmemek gerektiğini belirten Tekin, "Bu yaşadığımız şey kaderimiz değil. Biz yaşadığımız hayatı değiştirebiliriz. Kendi hayatımızı değiştirecek iyi kalpli, bilime inanan insanlarız. Biz canavarlaşmayacağız. Bütün canavarlara rağmen...” ifadelerini kullandı.

'HAKLI ÖFKEMİZİ BİRBİRİMİZE BOCA ETMEYECEĞİZ'

Bir daha aynı yıkımı yaşamamak için tamamen bir yeniden inşa sürecine girilmesi gerektiğini ifade eden Tekin konuşmasının devamında, "Bizim bu toprağa layık olmayan ne varsa değiştirmemiz gerekiyor. Aynı şeyleri bir 10 yıl ya da 20 yıl sonra yaşamamak için biz de değişeceğiz, yönetenler de değişecek. Burası Cumhuriyet'in 100'ncü yılında umutsuz ve çaresiz bir yer olmayacak. Haklı öfkemizi yanlış yerlere ve birbirimize boca etmeyeceğiz" dedi.

'NORMALİMİZ ENKAZ ALTINDA KALDI'

Depremde kaybedilen insanlara dair toplumsal bir sorumluluk alınması gerektiğini söyleyen Tekin, "Yaşananlar, normale dönülecek şeyler değil. Bizim normalimiz yok. Bizim normalimiz enkaz altında kaldı. Kaybettiğimiz insanlara sözümüz, bu enkazdan çıkmak olmalı. İlk iki günde Kızılay’ı, Mehmetçik’i, askeri ulaştıramadığımız insanlara bir sözümüzün olması lazım" diye konuştu.