Hastalar için ''Güvenlik köpeklere mama ver'' diyen doktora soruşturma!

Sağlık Bakanlığı, Bursa’daki bir hastanede hastalara “Güvenliği çağırın, gelip köpeklere mama versin” diyen doktorun sözleri üzerine başlayan tartışmaya ilgili idari soruşturma başlattı.

Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi’nde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan olayın yaşandığı gün nöbetçi hekimin acil ameliyata girmesi nedeniyle, yeşil alan hastalarının bir süre beklediği ve bu nedenle bir hasta ile bir başka hekim arasında tartışma yaşandı.

Hasta yakınları tarafından çekilen görüntülerde bir kadın doktorun hastalara, “Size bakmıyorum, istediğin yere şikayet et” diyen doktor, “Güvenliği çağırın, gelip köpeklere mama versin. Bakmıyorum, gidin artık bakmıyorum. Canımı mı alacaksınız. Yürü git, boşalt burayı” dediği duyuluyor.

Sağlık Bakanlığı, o tartışmaya ilgili idari soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu tartışmada hekimimizin üslubu ve mesleği ile bağdaşmayan ifadeleri bizi ziyadesiyle üzmüştür. Sağlık personelimizin uzunca bir süredir zor koşullarda ve yoğun mesai ile çalıştıkları ve insani ölçülerde yıpranmış olmaları anlaşılabilir olsa da mesleki ciddiyetten ayrılmamak esastır. Bu kapsamda idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.