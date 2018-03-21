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  3. 21 Mart 2018 09:12

Hatay'a düşen füze Esad'ın çıktı !

Hatay'da Hammut Tepe Karakolu yakınına düşen füzenin, Esad rejimine ait olduğu ortaya çıktı.

Hatay'a düşen füze Esad'ın çıktı !
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Suriye’de Esad rejiminin kontrol ettiği bölgeden atıldığı tespit edilen füzenin düşüşü sırasında çıkan patlama başta Yayladağı ilçesi olmak üzere sınırdaki mahallerden duyuldu. Yetkililer füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini bildirdi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.

SADECE ESAD REJİMİNDE VAR

Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre, yapılan incelemelerde füzenin Beşar Esad’a ait rejim güçlerinin bulunduğu bölgeden atıldığının tespit edildi. Rejim güçleri bu füzeyi Doğu Guta ve Halep’te yoğun olarak kullandı. Savunma Sanayi Araştırmacısı Turan Oğuz, Rus menşeili füzenin sadece Rejim güçlerinin envanterinde bulunduğunu söyledi: Rejim kontrolündeki bölgeden atılan Tochka-U (Scarab-B) Taktik Balistik Füze (TBM), azami 120 km. menzil, 26 km. irtifa ve 95 metrelik sapma değerine (CEP) sahip. Füze Suriye’de rejim envanterinde mevcut. Muhtemelen karakol hedeflendi ama füzenin sapma değerinden dolayı isabet edemediği için yakına düştü. 

Vatan

esad rejimi , suriye , hatay
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