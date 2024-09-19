Hatay'da aracıyla dereden geçmek isteyince derede mahsur kaldı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Hatay’ın Antakya ilçesinde aracıyla dereden geçmek istedi, debisi artan derede aracıyla mahsur kaldı.
Antakya İlçesi Aşağıoba Mahallesi’nde yağış sonrası su seviyesi yükselen dereden aracıyla geçmek isteyen vatandaş mahsur kaldı. İmdadına itfaiye koştu.
KARAYA ULAŞTIRILDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken araç halatla çekilerek karaya ulaştırıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol