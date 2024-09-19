  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hatay'da aracıyla dereden geçmek isteyince derede mahsur kaldı

Hatay'da aracıyla dereden geçmek isteyince derede mahsur kaldı

Hatay'da aracıyla dereden geçmek isteyince derede mahsur kaldı
Güncelleme:

Hatay’ın Antakya ilçesinde aracıyla dereden geçmek istedi, debisi artan derede aracıyla mahsur kaldı.

Antakya İlçesi Aşağıoba Mahallesi’nde yağış sonrası su seviyesi yükselen dereden aracıyla geçmek isteyen vatandaş mahsur kaldı. İmdadına itfaiye koştu.

KARAYA ULAŞTIRILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken araç halatla çekilerek karaya ulaştırıldı.

Etiketler dere araç aracıyla geçiş dereden geçme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü oryantal Didem Kınalı'ya sahnede çirkin taciz: Kadınlardan şikayetçi oldu Ünlü oryantal Didem Kınalı'ya sahnede çirkin taciz: Kadınlardan şikayetçi oldu Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Bankalar TCMB'den hızlı davrandı: Mevduat faizlerinde dikkat çeken değişim Bankalar TCMB'den hızlı davrandı: Mevduat faizlerinde dikkat çeken değişim Hastanedeki patlamanın nedeni belli oldu: Hemşire çakmağını yakmış... Hastanedeki patlamanın nedeni belli oldu: Hemşire çakmağını yakmış... Çalışma hayatında 3 değişiklik birden: 12 bin TL'ye yükselecek Çalışma hayatında 3 değişiklik birden: 12 bin TL'ye yükselecek SGK'ya emeklilik başvurusu yağmuru SGK'ya emeklilik başvurusu yağmuru Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu Evini satacaklar ve kiralayacaklar için işte 5 maddeyle yeni sistem Evini satacaklar ve kiralayacaklar için işte 5 maddeyle yeni sistem Bilim insanlarından ezber bozan araştırma: Yeni kan grubu keşfedildi Bilim insanlarından ezber bozan araştırma: Yeni kan grubu keşfedildi
En uzun ömürlü 10 otomobil modeli belli oldu En uzun ömürlü 10 otomobil modeli belli oldu Bir vahşet daha: Gömülü bulunan kemikler, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı Bir vahşet daha: Gömülü bulunan kemikler, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı Ümit Erdim, Seda Çınar ile tek celsede biten evliliğinin nedenini ilk kez açıkladı Ümit Erdim, Seda Çınar ile tek celsede biten evliliğinin nedenini ilk kez açıkladı Telsiz patlamalarında ölü sayısı 20'ye yükseldi: Üretici firmadan ilk açıklama Telsiz patlamalarında ölü sayısı 20'ye yükseldi: Üretici firmadan ilk açıklama Kadın hakem Emanuela Rusta'dan taciz isyanı Kadın hakem Emanuela Rusta'dan taciz isyanı Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti Müge Anlı'da anne cinayeti itiraf eden zanlı, yayından kaçıp otobüste yakalandı Müge Anlı'da anne cinayeti itiraf eden zanlı, yayından kaçıp otobüste yakalandı 10 yıl içinde yok olacak ve öne çıkacak meslekler açıklandı 10 yıl içinde yok olacak ve öne çıkacak meslekler açıklandı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Bankalar yine para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren 7 banka Bankalar yine para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren 7 banka