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Hatay'da deprem

Hatay'da deprem
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AFAD, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde saat 14.56'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Hafif şekilde hissedilen depremin derinliği 10.74 kilometre olarak ölçüldü. 

Etiketler afad hatay deprem
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