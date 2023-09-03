Hatay'da deprem
AFAD, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde saat 14.56'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Hafif şekilde hissedilen depremin derinliği 10.74 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Yayladağı (Hatay)
Tarih:2023-09-03
Saat:14:56:02 TSİ
Enlem:36.056 N
Boylam:36.084 E
Derinlik:10.74 km
Detay:https://t.co/doVi1ZMKlR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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