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Hatay'da dev uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Hatay'da dev uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
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Hatay’da jandarma ekipleri tarafından, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Hatay’da düzenlenen operasyonda 24 şüpheli şahıs yakalandı. 

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yürütülen uyuşturucu madde ve kaçakçılık ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekiplerinin il genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında;24 şüpheli şahsın üst, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 5 adet Av tüfeği, 2 adet 7.65 mm tabanca , 836 Captagon, 80 gram Metamfetamin, 375 gram Kubar Esrar, 256 gram Kannobionid, 35 Extacy hap, 90 yeşil reçete ile satılan hap ele geçirildi.

24 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Etiketler operasyon uyuşturucu hatay
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