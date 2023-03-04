Hatay'da içme suyu sıkıntısı iddiası! Bakan Soylu sert çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da içme suyu sıkıntısı yaşandığı iddia edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ''Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir.'' denildi. İçişleri Bakanı Soylu ise, ''Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, 'Su ihtiyacı var.' diyerek spekülasyon yapıyor.'' açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden olan Hatay’da içme suyu sıkıntısı yaşandığı iddia edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kentteki acil içme suyu probleminin artarak sürdüğünü duyurdu.

"İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi." denilen açıklamada "Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir. #hataydasuyok — Hatay Büyükşehir Belediyesi (@HatayBSB) March 3, 2023

“AMBALAJLANMIŞ İÇME SUYUNA ULAŞIM KONUSUNDA YOĞUN TALEP OLUYOR”

Belediyenin paylaşımlarında "Hatay genelinde yaklaşık 600 kuyu ve 2 içme suyu arıtma tesisi ile Harbiye, Beşikligöl, Hidirbey, Akçay Eğricek, Bükünsuyu, Pinarbaşi, Arabingölü, Avcılar, Haymaseki kaynağından içme suyu temini sağlanmaktadır." denildi.

Tüm suların klorlanarak şebekeye verildiği ve analizlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığı belirtilirken herhangi bir olumsuz sonuç çıktığında HATSU tarafından kaynağın kapatıldığı ifade edildi.

Belediyenin mesajlarında şu ifadeler kullanıldı:

Antakya, Defne ve Kırıkhan ilçelerimizde enkazdan kaynaklı su verilemeyen bölgelerde sokak çesmeleri ile de vatandaşa kullanma suyu ulaştırılmaktadır. Hatay'ın özellikle Defne ve Antakya ilçelerinde şişe olarak ambalajlanmış içme suyuna ulaşım konusunda Belediyemize hemşehrilerimizden yoğun talep olmaktadır.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, su sıkıntısına ilişkin açıklama yaptı.

Şebeke arızalarının giderildiği belirtilirken açıklama "Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir." denildi.

BAKAN SOYLU'DAN YALANLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da su sıkıntısı olduğu iddialarına ilişkin "Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, 'Su ihtiyacı var.' diyerek spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, 'Su ihtiyacı var.' diyerek spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz. Buna rağmen deprem bölgesini 'Unutmadık' demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir."