  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Şubat 2020 15:33

Hatay'da ''joker'' operasyonu: 16 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda, para karşılığında başkalarının yerine sınava girdikleri iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da ''joker'' operasyonu: 16 gözaltı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, kentte Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavı'na (SRC) para karşılığında başka kişilerin gireceği yönündeki bilgi üzerine belirlenen okullarda önlem aldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda başkalarının yerine sınava girdikleri öne sürülen ve "joker" olarak tabir edilen aralarında sürücü kursu yetkilisinin de yer aldığı 16 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sınav , hatay , ehliyet sınavı , joker
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM