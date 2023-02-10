Hatay'da ''ölüm'' sokağı! Daha 1 yıl önce yapılmış bina yıkıldı

Depremin en çok vurduğu şehirlerin başında gelen Hatay’da Daplan Sokak'ın tamamen yıkılması dehşete düşürürken sokakta 1 yıl önce yapılan binanın da olması dikkat çekti.

Deprem gerçeği Türkiye’nin üzerine adeta bir kabus gibi çöktü. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’daki son durumu anlattı. ‘500 yılda bir görülecek bir talihsizliği yaşadık, belki de kıyameti yaşadık’ diyen Savaş, “Deprem 7.7 ama şiddeti 9-10 civarında! Mesela ikinci depremin şiddeti de 7.5'ti ama ilk depremin onda biri kadar etki etmedi bize...” ifadelerini kullandı.

‘HİPOTERMİ’ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Hatay’daki son durumu anlatan Lütfü Savaş şu ifadeleri kullandı:

“Son durum şu bir taraftan enkaz altında canlı insan var mı diye çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan da hayatta kalan vatandaşlarımızın barınma ısınma yiyecek sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Hepsini dört dörtlük yapabilmiş değiliz. Dışarıdan gelen yardımlarla bu ihtiyaçları gidermeye gayret ediyoruz.

Bize sık sık mucize haberleri geliyor. Biz bunu AFAD yetkililerine bildiriyoruz. Her gece çok soğuk sıcaklık bir dereceye kadar düşüyor. Yağış gitti ama gece çok soğuk oluyor. İnsanlar pijamalarıyla yatıyor. Pijamayla enkaz altında kalanların hipotermiden hayatlarını kaybedeceği konusunda kaygılarımız var.

‘İKİNCİ DEPREM İLK DEPREMİN ONDA BİRİ KADAR ETKİLEMEDİ’

500 yılda görülecek bir talihsizliği yaşadık, belki de kıyameti yaşadık! Ben birçok deprem gördüm. İstanbul'da Ankara'da Adana'da... Hepsini toplayın ilk depremin dörtte biri etmez.

Deprem 7.7 ama şiddeti 9-10 civarında! Mesela ikinci depremin şiddeti de 7.5'ti ama ilk depremin onda biri kadar etki etmedi bize... Mucizeler herkesi umutlandırıyor ne kadar çok insan çıkarsa o kadar mutlu olacağız ama giderek olasılık azalıyor.

“DEPREM YÖNETMENLİĞİNE UYGUN YAPILAN EVLER DE YIKILDI”

Bu büyüklükteki depremi asla beklemiyorduk! 7.7 olabilir ama kilometresi çok yakın ikinci deprem 15 kilometrede oldu! Arada 8 km olmasına rağmen önceki sonrakinden en az 10 kat daha etkiliydi. Yüzeye ne kadar yakınsa o kadar etkisini görüyorsunuz. Deprem yönetmeliğine göre yapılan evler arasında yıkılan da var, hasar gören de var!

Ben yaşadığımı bilirim, eşimle ikimiz iki katlı bir evde yaşıyoruz. Ben balkona çıktım balkonda bile tutunduğum halde duramadım. 80 saniye dayanmak imkansızdı. Şehre simsiyah bir kabus çöktü. Küçük kıyamet yaşadık.”

HATAY’DAKİ ‘ÖLÜM’ SOKAĞI! GEÇEN YIL YAPILAN BİNA DA YIKILDI

Kahramanmaraş depremleri sonrası büyük hasar gören Hatay'da bir sokak komple yok oldu. Enkaza dönen apartmanlardan birinin bir yıl önce inşa edildiği ortaya çıktı. 6 Şubat günü Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremde 17 binden fazla kişi can verdi.

Daplan Sokak’ın 2020 yılındaki görünümü

Hasar ve can kaybının en yüksek ikinci kent olan Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi’ndeki Daplan Sokak’taki tüm apartmanlar yıkıldı.

Daplan Sokak'ın 2022 yılı görünümü

Yıkılan İshar 10 Apartmanı’nın geçtiğimiz yıl İshar İnşaat tarafından yapımının tamamlandığı ortaya çıktı. Yine aynı sokakta bulunan Çiğdem ve Prestij Asi apartmanları da yerle bir oldu. Çiğdem Apartmanı’nın ise Özçağ İnşaat tarafından yapıldığı tespit edildi

Astsubay Müge Güç ile Polis Memuru eşi İsmet Burak Güç (29) ile Uzman Çavuş İlhami Altun ve eşi Zehra Altun’un cansız bedenleri İshar Apartmanı’nın enkazından çıkarılmıştı.