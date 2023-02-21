  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hatay'da yıkılan lüks binada vahim iddia

Hatay'da yıkılan lüks binada vahim iddia

Güncelleme:

Hatay'da depremde çöken bir binanın zemin katına havuz yapıldığı için kolonlarının kesildiği iddia edildi. Yaptığı binada oturan müteahhidin deprem sabahı kaçtığı iddia edildi.

Hatay’da deprem sırasında çökme meydana gelen bir binada, zemin kat kolonlarının havuz yapılacağı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Aynı binanın teras katında ise çocuk oyun parkı olduğu görüldü. Enkaza dönüşen binada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bina dron ile görüntülendi.

Müteahhit deprem sabahı kaçmış
Enkazda 15 gündür kuzenini bekleyen Savaş Tamer, “Kuzenim 15 gündür enkaz altında maalesef ulaşamadık. Sonuna kadar burada bekleyeceğiz, bırakamayız. A ve B bloklarının zemin katında sıkıntı var, muhtemelen kolon kesme olabilir. Alt kata havuz yapmışlar, diğer binada poligon yapılmış. Tabanlarda çökme var, üst katlar sağlam. Ya zeminden kaynaklı ya da kolon kesme var. Müteahhit burada oturuyordu, deprem sabahı kaçmış” dedi.

İHA

Etiketler hatay deprem havuz kolon kesme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
DASK'a yapılan hasar ihbarı sayısı 221 bini geçti
Hatay'da hastaneler tahliye edildi
Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul iddiası: ''Şiddeti 9 olacak!''
Yıkılan binadan geriye sadece o kalmıştı; ''ev sahipleri'' terk edemedi
Hatay'daki 2 büyük depremde can kaybı arttı
7.6'lık depremin merkezi Elbistan'da binalar böyle yıkıldı
MHP'li vekilin depremden kaçış anı kamerada! Arkasına bile bakmadı
AFAD'ın ''denize sıfır'' çadırkenti tepki çekti
Deprem bölgesinde 15 noktada petrol aranacak
Fay hattı üzerindeki köy depremde yok oldu!