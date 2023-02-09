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Hatay'daki enkazdan 8 aylık genç kadının cesedi çıkarıldı

Hatay'daki enkazdan 8 aylık genç kadının cesedi çıkarıldı
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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi Türkiye'yi yasa boğarken 31 yaşındaki Sevde Demir'in, sıkıştığı bina enkazında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş depreminin etkilediği Hatay'ın Hassa ilçesinden yürek burkan bir haber geldi.

8 aylık hamile kadın can verdi
Çöken apartmanın enkazında kalan 31 yaşındaki Sevde Demir’in cansız bedeni çıkartıldı.

8 aylık hamile olduğu öğrenilen Demir’in cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirildi.

Merkez Camii’nde Demir için cenaze töreni düzenlendi. Törene Demir’in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı
İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından talihsiz öğretmenin naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Sevde Demir’in polis eşi Abdullah’ın da cansız bedenini enkaz altından çıkarmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler Kahramanmaraş deprem enkaz hamile
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