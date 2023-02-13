Havalimanında yakalanan müteahhit kendini böyle savundu

Adıyaman'da depremde yıkılan binaların müteahhidi Yavuz K. yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Sağlık kontrolüne götürülen müteahhit, gazetecilerin sorularına ''44 bina yaptım, 4'ü çöktü. Her şeyi usulüne göre yaptım, vicdanım rahat'' yanıtını verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polisi, savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde deprem sonrası Gürcistan'a kaçmaya kalkışan müteahhitler Yavuz K. ve eşi Sevilay K.'yi İstanbul Havalimanında yakaladı. "HER ŞEYİ USULÜNE GÖRE YAPTIM"

Emniyette ilk ifadeleri alınan müteahhitler daha sonra sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolüne götürüldükleri esnada basın mensuplarının yönelttiği sorulara cevap veren müteahhit Yavuz K., "44 bina yaptım, 4'ü çöktü. Her şeyi usulüne göre yaptım, vicdanım rahat" şeklinde cevap verdi. İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltında bulunan müteahhit karı-kocanın İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin alınmaya devam edileceği öğrenildi. Yaptığı binada 70 kişi öldü, ''Mukadderat'' dedi!3. Sayfa