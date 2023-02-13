  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Havalimanında yakalanan müteahhit kendini böyle savundu

Havalimanında yakalanan müteahhit kendini böyle savundu

Havalimanında yakalanan müteahhit kendini böyle savundu
Güncelleme:

Adıyaman'da depremde yıkılan binaların müteahhidi Yavuz K. yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Sağlık kontrolüne götürülen müteahhit, gazetecilerin sorularına ''44 bina yaptım, 4'ü çöktü. Her şeyi usulüne göre yaptım, vicdanım rahat'' yanıtını verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polisi, savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde deprem sonrası Gürcistan'a kaçmaya kalkışan müteahhitler Yavuz K. ve eşi Sevilay K.'yi İstanbul Havalimanında yakaladı.

"HER ŞEYİ USULÜNE GÖRE YAPTIM"
Emniyette ilk ifadeleri alınan müteahhitler daha sonra sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolüne götürüldükleri esnada basın mensuplarının yönelttiği sorulara cevap veren müteahhit Yavuz K., "44 bina yaptım, 4'ü çöktü. Her şeyi usulüne göre yaptım, vicdanım rahat" şeklinde cevap verdi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Gözaltında bulunan müteahhit karı-kocanın İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin alınmaya devam edileceği öğrenildi.

Yaptığı binada 70 kişi öldü, ''Mukadderat'' dedi!Yaptığı binada 70 kişi öldü, ''Mukadderat'' dedi!3. Sayfa

 

Etiketler adıyaman müteahhit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yolcu otobüsü devrildi; onlarca yaralı var
Meteoroloji'den ''sarı kodlu'' uyarı: Yoğun kar yağışı bekleniyor!
Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası mı geliyor ?
Önce ABD, şimdi de Kanada! 4'üncü UFO da vuruldu
Depremde yıkılan hastane binasının deprem raporu ortaya çıktı
Depremde can kaybı 30 bine dayandı
Kahramanmaraş'ın simgesi depremde hasar gördü
Depremzedelerin malzemesini çalan 10 hırsız tutuklandı
7.6'lık depremin merkez üssü Elbistan'dan yeni görüntüler
163 saat sonra çifte mucize!