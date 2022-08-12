Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir" diyerek yurttaşlara uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kambiyo mevzuatı kapsamında uygulanan idari para cezalarına, Bakanlığımızın ihbarı neticesinde yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından karar verilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere; kambiyo mevzuatı kapsamında uygulanan idari para cezalarına, Bakanlığımızın ihbarı neticesinde yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından karar verilmektedir. Söz konusu karar, kararda hükmedilen idari para cezası kesinleştikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerince tahsil edilmek üzere ilgili Veraset ve Harçlar Vergisi Dairesi Müdürlüğüne iletilmektedir.

Son dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda; kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir.

Bu kapsamda; Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir."