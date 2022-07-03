HDP kongresinde skandal: PKK elebaşı bebek katili Öcalan’ın posterini açmaya çalıştılar
HDP'nin, 5. Büyük Kongresi’ni ‘Çözüm biziz, sözümüz var’ sloganıyla Ankara Spor Salonu’nda yapılırken yine skandal bir olay meydana geldi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından gerçekleştirilen 5’inci Olağan Kongre esnasında yüzlerini bezle kapatan iki kişi, salonda terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterini açmaya çalıştı.
HDP 5’inci Olağan Kongresi Ankara’da yer alan Ankara Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterini açmaya çalıştı. Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.
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