  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. HDP kongresinde skandal: PKK elebaşı bebek katili Öcalan’ın posterini açmaya çalıştılar

HDP kongresinde skandal: PKK elebaşı bebek katili Öcalan’ın posterini açmaya çalıştılar

HDP'nin, 5. Büyük Kongresi’ni ‘Çözüm biziz, sözümüz var’ sloganıyla Ankara Spor Salonu’nda yapılırken yine skandal bir olay meydana geldi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından gerçekleştirilen 5’inci Olağan Kongre esnasında yüzlerini bezle kapatan iki kişi, salonda terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterini açmaya çalıştı.

HDP 5’inci Olağan Kongresi Ankara’da yer alan Ankara Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterini açmaya çalıştı. Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.

Etiketler pkk hdp öcalan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa programını iptal etmişti: Nedeni belli oldu
İşsizlik maaşı, evde bakım aylığı, 65 yaş maaşı... Asgari ücretle birlikte neler değişecek?
Bu 3 güne dikkat: Meteoroloji’den uyarı geldi
Bakan Soylu Karadeniz'deki selin bilançosunu açıkladı
Ali Koç'tan zehir zemberek sözler: Hesap vermesi gerekenleri bekliyoruz
Skandal: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere bakın neler yaptılar!
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in oğluyla pozunu paylaştı
3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem tüm maaşlar
Gece yarısı ortalık karıştı: Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz ve şike paylaşımları
Kırkpınar'da iki büyük sürpriz: Şampiyon ve finalist elendi