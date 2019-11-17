HDP'li vekil Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa attı

HDP Şanlıurfa İl Örgütü'nün kayyum protestosuna müdahale eden polisler, aralarında HDP İl Eşbaşkanlarının da bulunduğu 5 ismi gözaltına aldı. Müdahaleden rahatsız olan HDP'li vekil Ayşe Sürücü, polise karşılık vererek kalkanına kafa attı. Yaptığı hareketle olay olan vekil sosyal medyada tiye alındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aralarında HDP Milletvekili Ayşe Sürücü ve partililerin bulunduğu gruba, polis müdahale etti. Müdahaleye tepki gösteren HDP'li Sürücü, polis kalkanına kafa attı. O anlar anbean kameralara yansıdı. Sosyal medyada kafa atmasıyla Trend Topic olan HDP'li vekil, aynı zamanda alay konusu oldu.