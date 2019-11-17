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  3. 17 Kasım 2019 10:38

HDP'li vekil Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa attı

Şanlıurfa'da kayyum protestosuna katılan HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü'nün polis kalkanına kafa atması sosyal medyada alay konusu oldu.

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HDP Şanlıurfa İl Örgütü'nün kayyum protestosuna müdahale eden polisler, aralarında HDP İl Eşbaşkanlarının da bulunduğu 5 ismi gözaltına aldı. Müdahaleden rahatsız olan HDP'li vekil Ayşe Sürücü, polise karşılık vererek kalkanına kafa attı. Yaptığı hareketle olay olan vekil sosyal medyada tiye alındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aralarında HDP Milletvekili Ayşe Sürücü ve partililerin bulunduğu gruba, polis müdahale etti. Müdahaleye tepki gösteren HDP'li Sürücü, polis kalkanına kafa attı. O anlar anbean kameralara yansıdı. Sosyal medyada kafa atmasıyla Trend Topic olan HDP'li vekil, aynı zamanda alay konusu oldu.

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