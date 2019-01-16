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  3. 16 Ocak 2019 18:21

Hepsi bir arabanın içinden çıkarıldı

Tekirdağ'da polis tarafından durdurulan bir ticari araçtan 12 göçmen çıktı.

Hepsi bir arabanın içinden çıkarıldı
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Tekirdağ'da polis tarafından durdurulan hafif ticari araçtan, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmençıktı. Bir zodyak şişme botun da ele geçirildiği araçta, kaçak göçmenleri sığdırabilmek için arka koltukların söküldüğü görüldü. Araç sürücüsü E.M. (40) gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GİM) ekipleri, dün gece İstanbul'dan kaçak göçmen taşıyan bir aracın kente geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tekirdağ girişindeki TOKİ Kavşağı'na uygulama noktası kuran polis ekipleri plakası tespit edilen hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri sığdırabilmek için arka koltukları söküldüğü tespit edilen araçtan bir adet de zodyak şişme bot çıktı.

Kaçak göçmenler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi. Araç sürücüsü E.M. ise 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA

araç sürücüsü , göçmen , tekirdağ
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