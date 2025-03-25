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''Her Şey Çok Güzel Olacak'' sloganının mimarı Berkay da tutuklandı

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'Her Şey Çok Güzel Olacak' sloganının mimarı Berkay G. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrası yapılan eylemler kapsamında tutuklandı.

2019 yılında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlık seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' ifadesinin mimarı Berkay G., Saraçhane'de katıldığı eylemler sırasında gözaltına alınmıştı.

Berkay G.'nin “cumhurbaşkanına hakaret” ve “polise mukavemet” gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı açıklandı.

Berkay G.'nin avukatı Cemil Çiçek, kendisinin son cümlesinin “Lütfen beni unutturmayın!” olduğunu yazdı.

'Her Şey Çok Güzel Olacak' sloganının mimarı Berkay G. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrası yapılan eylemler kapsamında tutuklandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gezgin’in mahkeme salonundaki son görüntüsünü "2019’da bir genç, ‘Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi’ diyerek milyonların umudu oldu. Siz, o gençten intikam alıyorsunuz! Berkay Gezgin’in yanındayız! Umudu yargılayamazsınız!" sözleriyle paylaştı.

 

Berkay G. kimdir?

2003 yılında İstanbul’da doğan Berkay aslen Hataylı.

Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan Berkay , 2021 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde okumaya başladı.

16 Haziran 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanlığı kampanyası kapsamında Beylikdüzü’nde düzenlenen bir etkinlikte İmamoğlu’na seslenen Berkay, “Her şey çok güzel olacak!” demişti.

Bu cümle, hızla sosyal medyada yayıldı, halk arasında bir umut ve değişim ifadesine dönüştü.

İmamoğlu da bu sloganı sahiplendi ve kampanyasında sık sık kullanmaya başladı. Slogan, özellikle İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrasında muhalefetin motivasyon kaynağı oldu.

 

 

Etiketler berkay her şey çok güzel olacak ekrem imamoğlu
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