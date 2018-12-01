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  3. 01 Aralık 2018 14:54

Herkes akın ediyor ! Rezervasyon yaptırmak imkansız...

Bursa'da yağışların etkili olmasına rağmen vatandaşlar Uludağ'a akın etti.

Herkes akın ediyor ! Rezervasyon yaptırmak imkansız...
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Bursa’da çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olmasına karşın Uludağ’da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Güneşin yüzünü gösterdiği zirveye akın eden vatandaşlar yazdan kalma bir havada kar keyfi yapıyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı zirvede sezonun başlamasına 1 ay olmasına rağmen otellerdeki rezervasyon oranı yüzde 85’e ulaştı. Yılbaşı ve sömestr tatili için otellerde yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. 

TELEFERİK İSTASYONLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ sezon açılmadan tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonunu güneşli hava ve yağan karı fırsat bilen vatandaşlar sezon öncesi karın tadını çıkarmak için Uludağ’a akın etti. Talep fazla oyunca Uludağ'a gidiş ve dönüşlerde teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Bursa'da puslu ve yağmurlu bir hava olmasına rağmen zirvede yazdan kalma bir günün yaşanması hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyenlere muhteşem bir gün yaşattı. Güneş ve karın keyfini aynı anda yaşayan vatandaşlar kar üzerinde mangal yapıp kartopu oynadı.

"SEZONU BEKLEMEDEN AKIN ETTİLER"

5 yıldır Uludağ’da otel işlettiğini ve önceki senelerde bu kadar talep olmadığını öne süren Alkoçlar Otel Bölge Müdürü Erçin Yalçın, "5 senedir Uludağ’dayım. Daha önce böyle bir ilgi hiç görmedim. Çok yoğun talep var. Rezervasyonlar şu anda yüzde 85 oranında. Bir hafta içerisinde bütün oteller sezon açılışını yapacak. Daha sezon açılmadan bu kadar yoğunluk var ise sezon açıldığında nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Yüzde 100 doluluk oranını yakalayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

İHA

rezervasyon , uludağ , kar , kayak
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