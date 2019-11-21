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  3. 21 Kasım 2019 07:37

Herkes onun için seferber olmuştu ! Geri döndü

Bursa'nın İznik ilçesinde eşi ile tartıştıktan sonra ortadan kaybolan ve çok sayıda arama kurtarma ekibi taraından aranan adam, elini kolunu sallayarak geri döndü.

Herkes onun için seferber olmuştu ! Geri döndü
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İznik ilçesine bağlı Göllüce köyünde dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıktan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirmişti.

Sabah saatlerinden itibaren Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK, İHH ve ANDA ekiplerinin her yerde aradığı kayıp vatandaş, elini kolunu sallayarak köyüne döndü.

Koldaş'ın eşi ile tartıştıktan sonra sinirlenerek evden çıktığı dağlık bir bölgede geceyi geçirdiği ardından akşam üstü bir yakının kafesinde oturduktan sonra köyüne döndüğü öğrenildi.

Ailesi ve akrabaları Koldaş'ın sağ salim dönmesine çok sevindi. Jandarma ekipleri daha sonra Koldaş'ın ifadesini aldı.

İHA

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