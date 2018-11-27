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  3. 27 Kasım 2018 18:44

Herkes uyudu sandı ! Acı gerçeği pasaj sakini farketti

Aydın'da çalıştığı masanın üzerine yığılıp kalan fakat uyuduğu sanılan kişinin öldüğü anlaşıldı.

Herkes uyudu sandı ! Acı gerçeği pasaj sakini farketti
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, çalıştığı pasajdaki masanın üzerine yığılıp kalan ancak uyuduğu sanılan 56 yaşındaki Harun Samyeli’nin öldüğü, ertesi gün anlaşıldı. 

Kuşadası Kahramanlar Caddesi İzzet Ağa Pasajı'nda çaycılık yapan 56 yaşındaki Harun Samyeli, dün gece 22.30 sıralarında oturduğu sandalyeye yığıldı. Pasaj sakinleri onun uyuduğunu zannedip dikkate almadı. Samyeli’nin öldüğü, bugün öğlen saatlerine doğru bir pasaj sakininin dükkana girip seslenmesiyle ortaya çıktı. 

112 Acil Servis ekiplerini ve polisi arayan pasaj sakinleri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Samyeli’nin öldüğünü söylemesi üzerine üzüntüye boğuldu. Samyeli'nin cenazesini olay yerine gelen savcı inceledi. Cenaze, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

İHA

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