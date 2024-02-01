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Hikmet Karaman'a ''kel'' diyen kişinin başı dertte

Hikmet Karaman'a ''kel'' diyen kişinin başı dertte
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a, sosyal medya hesabı üzerinden ''kel'' diyerek küfür ettiği iddia edilen kişinin 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

Olay, 6 Mart 2022'de Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor'da görev yaptığı dönemde Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. S.Ö., isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, küfürlü bir yazı yazdı. Ardından da 'kel' şeklinde yorum yaptı.

Şikayet üzerine şüpheli S.Ö. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanık S.Ö. katılmadı. Mahkeme hakimi sanığın yurt dışında olması nedeniyle ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DHA

Etiketler hikmet karaman kel adana demirspor
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