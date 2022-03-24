Hintli yolcunun cebinden bakın ne çıktı!

İstanbul Havalimanı’nda şüphe üzerine üst araması yapılan Hindistan uyruklu yolcu, ceplerinde gizlenmiş halde 12 milyon TL değerinde pırlanta ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hindistan uyruklu S.H.S., 26 Şubat tarihinde sabah saatlerinde uçakla Bahreyn’den İstanbul’a geldi. Pasaport kontrol noktasına ilerleyen yolcunun hareketlerinden şüphelenen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakın takibe aldı. Ekipler tarafından durdurulan Hintli yolcunun yapılan üst aramasında üzerinden çıkanlar memurları bile şaşırttı.

Üzerinden servet çıktı

Hintli yolcunun yapılan aramasında, pantolon içerisinde sağ ve sol cep bölümlerine özel olarak dikilmiş iki ayrı cepte yurda kaçak yolla sokulmak istenilen farklı boy ve karatlarda toplam 467,09 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi. Gözaltına alınan Hindistan uyruklu yolcu, ifadesinin ardından Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.