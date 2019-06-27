Hrant Dink davasında 9 sanık hakkında mütalaa verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin zamanaşımı kapsamına girme ihtimaline karşı mahkemenin ayırma kararı verdiği aralarında Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de bulunduğu 9 sanığın yargılandığı dava görüldü. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanıklardan Erhan Tuncel’in 148 yıla, Yasin Hayal’in 9 yıla, Ogün Samast’ın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendiği mütalaada, duruşma savcısı 9 sanık hakkında FETÖ/ PDY terör örgütü iddiasının bulunmadığını bu nedenle, bu açıdan değerlendirme yapılamayacağını öne sürdü.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ogün Samast, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Erhan Tuncel, Osman Hayal ve Ersin Yolcu da bulundukları şehirden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Yasin Hayal’in, “Silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek” suçundan 2,5 yıldan 9 yıla kadar hapsini istedi.

148 yıla kadar hapsi istendi.

Savcı, sanık Erhan Tuncel’in ise Trabzon’da bulunan Mc Donald’s bombalamasında 6 mağdura karşı, “Tasarlayarak ve bomba kullanarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 78 yıldan 120 yıla kadar, “Mala zarar vermek suçundan” 1,5 yıldan 3,5 yıla kadar, “Dink’in öldürülmesine yardım” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, “Silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan da 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep etti.

Sanıklardan Ogün Samast’ın, “Silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan da 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesinin istendiği mütalaada, sanıklardan Zeynel Abidin Yavuz ve Tuncay Uzundal’ın “Dink’in öldürülmesine yardım etme” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, “silahlı suç örgütüne üye olmak “ suçundan 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapsi istendi.

Mütalaada sanıklar Ahmet İskender ve Ersin Yolcu’nun ise, “Silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Beraatleri istendi

Savcı mütalaasın da sanık Salih Hacısalihoğlu’nun ise “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan, sanık Osman Hayal’in ise “Hrant Dink’in öldürülmesine yardım etme”, “Silahlı suç örgütüne üye olma” suçlarında atılı suçları işledikleri yönünde her türlü şüpheden uzak cezalandırılmalarına yeterli kesin, somut inandırıcı bir delil bulunmadığını belirterek beraatlerini talep etti.

‘FETÖ yönünden değerlendirmeye gidilmemiştir’

Savcının mütalaasında şu ifadeler dikkat çekti: “Bu dosya bakımından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca da FETÖ yönünden herhangi bir değerlendirmeye gidilmemiştir.”

Mahkeme başkanı sanıklara mütalaaya ilişkin beyanlarını sordu.

Mütalaaya teşekkür etti

Sanık Osman Hayal 12 buçuk senedir gizli tanık mağduru olduğunu öne sürdü. Kardeşinin de tutuklu olduğunu belirten Hayal, “Benim burada olmam kardeşimin adil yargılanmamasına neden oluyor. Mütalaaya teşekkür ediyorum” dedi.

Beraatini istedi

Sanık Ersin Yolcu ise 2007’den beri cezaevinde yattığını, denetimli serbestlikten faydalanıp dışarı çıktığını aktardı. Yolcu beraatini istedi.

‘Yardım etmedim’

Zeynel Abidin Yavuz ise, “12 seneyi aşkın süredir yargılanıyoruz. Yargıtay dosyamızı bozmuştur. Beraber yargılandığım insanlar mahalleden arkadaşlarım olur. Kendi aramızda bu konuya ilişkin konuşmuşuzdur. Ancak silahlı terör örgütü olarak değerlendirilebilecek bir şey yoktur. Ben olaya yardım etmedim. Tetikçi sıfatıyla itham edildim ama ben tetikçi değilim” diye konuştu.

‘Söyleyecek bir şeyim yok’

Sanık Ogün Samast ise mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Sanık Yasin Hayal, “Benim söyleyeceğim bir şey yoktur” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamaları için sanıklara süre vererek duruşmayı erteledi.