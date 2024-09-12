HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: ''İsrail bize Narin kumpası kurdu''

Diyarbakır'da korkunç bir şekilde öldürülen minik Narin'in ailesinden bazı kişilerin HÜDA PAR üyesi olduğuna dair iddialar sonrasında HÜDA-Par lideri Yapıcıoğlu "Aileden partimize mensup kimse yok. Bu, İsrail kaynaklı bir siteden yayıldı" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede gizlenmiş olarak bulunan Narin Güran'ın ailesinin partisiyle ilişkisi olduğu iddialarını reddetti.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu gün köye gidip "Bunlar bizim kültürümüz değil, bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın, İsrail'in kültürü" diyen HÜDA-PAR GİK Üyesi Vedat Turgut'un ardından Yapıcıoğlu da benzer şekilde İsrail'i suçladı.

TV100 yayınına katılan Zekeriya Yapıcıoğlu, "Güran ailesi HÜDA Par'lı" iddiasını yalanlayarak bunun bir iftira olduğunu ve kaynağının da İsrail merkezli bir haber sitesi olduğunu söyledi.

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, konuya ilişkin özetle şunları söyledi:

- Böyle bir acının yaşandığı, neredeyse bütün ülkenin bu acıda ortaklaştığı durumda siyasi rant devşirmeye çalışmak emin olun çok iğrenç. Tutuklanan amcanın HÜDA PAR eski ilçe başkanı olduğuna dair iddialar yayıldı.

- Bu, bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla İsrail kaynaklı Türkçe yayın yapan bir haber sitesi tarafından yayıldı.

- Diyarbakır’ın pek çok köyünde köy temsilciliklerimiz var ama o köyde bizim temsilciliğimiz de üyemiz de yok. Buna rağmen bunu yayanlar bile bile yaydılar.

- Güran ailesinden partimize mensup kimse yok. O köye hiç gitmişliğim yoktur. 2014 ve 2015 seçimlerinde en büyük oyu alan parti bugünkü DEM Parti'nin eski partileri. 2018'de AK Parti birinci parti olmuş, 2023 seçimlerinde İYİ Parti, yerel seçimlerde de AK Parti birinci parti olmuş.

- Bu kızımızın katili herhangi bir partiye üye olabilir. Her partinin içinden sapık da çıkabilir katil de çıkabilir. Bu durum, o partinin suçlanmasını gerektirmez. Tekrar ifade edeyim bu ailenin bizimle bir bağlantısı yok.

- Ben parti ismi zikretmek istemiyorum ama bu ailenin büyüklerinden bir tanesi Milli Görüş patilerinden bir tanesinde ilçe belediye başkanlığı yapmış.

- Geçtiğimiz yıl aralık ayında kanun teklifi verdik. Bu önergemizin genel kurula gelmesi kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan İsrail'de soykırım suçu işleyenleri yargılanması için teklif verdik. Mal varlıklarına el konulması ve vatandaşlıkların iptal edilmesi için. Bu durum siyonizmi korkuttu. Red oyu verenler CHP ve HDP.

- Hamas'la ilgili aleyhte ve İsrail'le ilgili lehte paylaşım yapanlarla bize saldıranlar aynı kişiler. Kanun teklifimiz sonrası tepki gösterenler bu cinayetle de bize saldırıyorlar.