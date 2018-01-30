Suriye muhaliflerden flaş karar ! Söz Türkiye'de !
Suriye muhaliflerden flaş karar ! Söz Türkiye'de !
Erdoğan'dan sürpriz karar ! Latin Amerika'ya gitmiyor
Erdoğan'dan sürpriz karar ! Latin Amerika'ya gitmiyor
Kilis'e bir roketli saldırı daha ! TSK bombalamaya başladı
Kilis'e bir roketli saldırı daha ! TSK bombalamaya başladı
Pasaportsuz ve vizesiz seyahat geliyor !
Pasaportsuz ve vizesiz seyahat geliyor !
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda FETÖ depremi; 27 gözaltı kararı var
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda FETÖ depremi; 27 gözaltı kararı var
İstanbullulara sabah şoku ! Metro durdu; vatandaş isyan etti !
İstanbullulara sabah şoku ! Metro durdu; vatandaş isyan etti !
31 Ocak gününe dikkat ! Herkesi etkileyecek
31 Ocak gününe dikkat ! Herkesi etkileyecek
Sosyal güvenlikte büyük reform: Sağlık faturası da devletten
Sosyal güvenlikte büyük reform: Sağlık faturası da devletten
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 Ocak 2018 13:10

Hürkuş-B ilk uçuş testini gerçekleştirdi

Bu yıl Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan Hürkuş-B'nin ilk test uçuşu gerçekleştirildi.

A+ A-

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), bu yıl ortasında Hava Kuvvetlerinin envanterine girmesi planlanan Hürkuş-B’nin ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Daha stabil ve çok daha kapsamlı bir şekilde üretilen Hürkuş-B’nin test uçuşunun başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından motor, aviyonik, stabilite ve uçuş mükemmelliği gibi bir çok önemli test uygulanacak. Planlanan 90 saat sorti uçuşun ardından ise Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek.

İlk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Hürkuş-B hakkında konuşan TAI Genel Müdürü Doç Dr. Temel Kotil, sivil alanda kullanılması için yapılan Hürkuş-A’nın ardından Hürkuş-B’nin özellik ve dinamiklerinin yenilendiğini söyledi. Kotil, “Hürkuş-B Hürkuş-A’dan 100 kilo daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak. Bu varyant daha stabil ve daha kapsamlı bir uçak olarak tasarlandı” dedi.

Testin başarıyla gerçekleşmesinin ardından uçağın test aşamaları devam edecek. Hürkuş-B için motor, aviyonik, stabilite ve uçuş mükemmelliği gibi birçok test uygulanacak.

Hürkuş-B sınıfının en iyisi olarak gösterilirken, kokpiti başta olmak üzere fırlatma koltuğunun, oksijen destek, iniş takımlarının ağırlık dayanıklılıkları gibi tüm sistemlerin bir jet kokpiti gibi tasarlandığı açıklandı.

İHA

test , hürkuş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM