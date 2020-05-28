Hüseyin Baş: ''Bu davayı iktidara taşıyacağız''

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybetmesinin ardından MYK'da oybirliği ile Genel Başkan seçilen Av. Hüseyin Baş, göreve iddialı bir başlangıç yaptı.

Babasının Milli Ekonomi Modeli'ni iktidara taşımak için bayrağı devraldığını belirten Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından babası ve hareketin lideri Haydar Baş'ı andığı paylaşımda "Sana söz! Ben ve bıraktığın kadro, bu davayı iktidara taşıyacağız." dedi.

"BURUK BİR SEVİNÇ İÇİNDEYİZ"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Ramazan Bayramı vesilesiyle de duygusal bir mesaj yayımladı.

Hüseyin Baş, mesajında, bayramların sevinç ve neşe kaynağı olduğuna işaret ederek, "Ancak bu yıl Ramazan Bayramını buruk bir sevinçle yaşayacağız. Çok kıymetli babam, Prof. Dr. Haydar Baş'ı kaybetmenin hüznü, pandemi nedeniyle yakınlarımız, dostlarımız ve milletimizle kucaklaşarak bayramlaşamamanın üzüntüsü nedeniyle buruk bir sevinç içindeyiz. Babam, Prof. Dr. Haydar Baş'ın ruhu şad olsun" dedi.

BTP Lideri, mesajında "Pandeminin sona erdiği, hayatın normalleştigi günlere ulaşmak ve yine güzel bayramları yaşamak dileği ile Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, milletimize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim" dedi.