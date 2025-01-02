  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hüseyin Baş hakkında adli kontrol kararı

Hüseyin Baş hakkında adli kontrol kararı

Hüseyin Baş hakkında adli kontrol kararı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. .

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, 22 Aralık'ta 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Hüseyin Baş, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek hakkındaki soruşturma kapsamında Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Hüseyin Baş, her pazartesi imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolleri şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Etiketler hüseyin baş btp bağımsız türkiye partisi soruşturma adli kontrol adli kontrol şartı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üniversitelilerin yalıdaki yılbaşı partisi polis baskınıyla bitti Üniversitelilerin yalıdaki yılbaşı partisi polis baskınıyla bitti Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı DEM Parti'nin İmralı heyetinden peş peşe görüşmeler DEM Parti'nin İmralı heyetinden peş peşe görüşmeler Devrik lider Beşar Esad'a suikast girişimi Devrik lider Beşar Esad'a suikast girişimi Belirtileri karın ağrısı, ishal ve kabızlık... Milyonlarca kişide görülen bu hastalığa dikkat Belirtileri karın ağrısı, ishal ve kabızlık... Milyonlarca kişide görülen bu hastalığa dikkat Cezaevinden çıktığı gün dehşet saçtı Cezaevinden çıktığı gün dehşet saçtı Atkı ve bereleri hazır tutun: İstanbul'a günlerce sürecek kar yağışı geliyor Atkı ve bereleri hazır tutun: İstanbul'a günlerce sürecek kar yağışı geliyor 2024'te fiyatı artmayan tek ürün açıklandı 2024'te fiyatı artmayan tek ürün açıklandı Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım Termometreler eksi 15'i gördü, her şey buz tuttu Termometreler eksi 15'i gördü, her şey buz tuttu
Ankara'da büyük yolsuzluk skandalı: 18 kişi gözaltına alındı Ankara'da büyük yolsuzluk skandalı: 18 kişi gözaltına alındı Dev bankaların altın tahminleri değişti: İşte 2025'in ilk altın tahminleri Dev bankaların altın tahminleri değişti: İşte 2025'in ilk altın tahminleri Bahçeli ve Dervişoğlu karşı karşıya gelince... Bahçeli ve Dervişoğlu karşı karşıya gelince... Asgari ücreti tam isabet bildi, emeklinin zam oranını açıkladı Asgari ücreti tam isabet bildi, emeklinin zam oranını açıkladı Emekli ve memurun zam oranı belli oluyor: İşte masadaki rakamlar Emekli ve memurun zam oranı belli oluyor: İşte masadaki rakamlar Liselilerin meydan kavgası kamerada: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu Liselilerin meydan kavgası kamerada: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu Mahkemeden ''kredi borcu'' kararı: Banka parayı iade edecek Mahkemeden ''kredi borcu'' kararı: Banka parayı iade edecek 11 ilde birbirinden lüks 50 araca el konuldu 11 ilde birbirinden lüks 50 araca el konuldu İYİ Parti'de istifalara bir yenisi daha eklendi İYİ Parti'de istifalara bir yenisi daha eklendi Partilerin oy oranları, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, asgari ücret, Suriye... Partilerin oy oranları, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, asgari ücret, Suriye...