İbadet değil resmen işkence! Çocuklara şiş batırıp zikir çektiler

Şanlıurfa'da tarikat üyelerinin zikir çekip, çocukların karın boşluğuna şiş batırdığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şanlıurfa'nın Sırrın Mahallesi'ndeki tarikat üyelerinin zikir çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre görüntülerde, tarikat üyelerinin zikir eşliğinde çocuklara şiş batırdıkları görüldü.

Daha önce de genç ve olgun yaştaki tarikat mensuplarının karın, yanak gibi bölgelerine şiş sokma görüntüleri başta Gaziantep olmak üçere çeşitli illerde yaşanmıştı. “Allah rızası ve keramet için” yapıldığı savunulan şişli zikrin, ortaya çıkan ürkütücü görüntülerin İslam inançlarına göre caiz olmadığı belirtiliyor.