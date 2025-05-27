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İBB Başkanvekilili hakkında da soruşturma açıldı

İBB Başkanvekilili hakkında da soruşturma açıldı
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İstanbul Cumhurtiyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Nuri Aslan hakkında re'sen soruşturma başlatılıldı.

İstanbul Cumhurtiyet Başsavcılığı'nca yolsuzluk soruşturmasında gözaltınan alınan 45 şüphelilerin sorguları sırasında, adliyedeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan soruşturma başlatıldı. 

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Etiketler soruşturma ibb CHP ekrem imamoğlu Nuri Aslan ibb başkanvekili İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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