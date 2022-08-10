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  3. İBB de, Meteoroloji de, AKOM da uyarmıştı! Şiddetli sağanak İstanbul'u vurdu

İBB de, Meteoroloji de, AKOM da uyarmıştı! Şiddetli sağanak İstanbul'u vurdu

Silivri'de yetkililerin uyarısının ardından sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle ulaşım felç olurken birçok yol ise göle döndü.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından Silivri'de yağış başladı. Yoğun sağanak yağış, Silivri merkezinde ve köylerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü. Yağış altında ilerlemeye çalışan vatandaşlar ve araçlar da zor anlar yaşadı. Bölgede yağış devam ediyor.

Silivri'de yapılan uyarıların ardından yağış etkisini gösterdi ve birçok yerde su baskınları yaşandı.

Yol kenarında bulunan, park halindeki araçlardan iş yerlerine kadar birçok yer su altında kalırken ulaşım ise yolların göle dönmesi ile felç oldu. Edinilen bilgilere göre belediye ise yağışın etkisini bu denli göstermesinin ardından yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

Uyarılar öncesinde yapılmıştı

Birkaç gün önce etkisini gösteren yağışın ardından İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) bunun devamının geleceğini belirtmişti ve bugün, bu uyarılar etkilerini Silivri'de şiddetli sağanak yağış ile gösterdi. Su baskınlarını da beraberinde getiren bu şiddetli yağış sokaklarda yürümeyi bile zor hale getirirken park halindeki otomobilleri ise neredeyse yarısına kadar suya gömdü.

Mağdur olan vatandaşlar belediyeden yardım beklerken iş yerleri ise kepenk kapatarak göle dönen yollardaki suyun çekilmesini bekledi. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Etiketler silivri yağış sağanak yağmur yağmur yağışı
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