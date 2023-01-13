İBB soruşturmasına dayanağı davada tutuklu kalmadı

İBB soruşturmasına dayanak yapılan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerinin yargılandığı davada, tutuklu bulunan Dernek Başkanı Ekrem Baran'ın tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticilerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu bulunan Dernek Başkanı Ekrem Baran'ın tahliyesine karar verdi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ekrem Baran bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık aileleri ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Tutuklu sanık Ekrem Baran suçsuz olduğunu belirterek tahliyesine karar verilmesini istedi. Baran’ın avukatı müvekkilinin tutuklulukta geçirmiş süre göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti. Görüşü sorulan duruşma savcısı dosyanın tek tutuklusu olan dernek başkanı Ekrem Baran’ın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ekrem Baran’ın tahliyesine karar verdi. Heyet, Baran’ın haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti. Mahkeme, diğer sanıklar hakkında verilen adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 23 sanık hakkında hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, İstanbul Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER'in, KCK sözleşmesinde "Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesi" adı altında örgütlenen ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın “telkin ve yönlendirmeleriyle alternatif sözde Kürt Diyanet İşleri olarak kurulduğu” iddia edilmişti.

DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'ın da aralarında olduğu 23 sanık hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından 3,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede İBB tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının, 'örgüt sempatizanlarınca ailelere dağıtıldığının' öne sürülmüştü. DİAYDER referansıyla İBB'ye örgütle irtibatlı kişilerin işe alındığına ilişkin iddialarla ilgili olarak da İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığı, bazı İBB personelinin "terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı" olduğu ihbarlarına yönelik özel teftiş başlatıldığını 26 Aralık 2021 tarihinde açıklamıştı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde DİAYDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı/iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır" denilmişti.

İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan Yavuz Saltık'ın dava kapsamında tanık olarak dinlenmiş ancak Ağustos 2022'de ayrı bir soruşturma başlatılarak yeni bir dava açılmıştı.

Saltık'ın yargılandığı davanın duruşması 25 Ocak'ta görülecek.

DHA