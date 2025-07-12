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İBB soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı

İBB soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında yapılan yeni operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen, 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Muhasebeci Z.Ç. ve iş insanı S.İ., ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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Etiketler ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tutuklama
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