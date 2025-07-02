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  3. İBB soruşturmasının Nostradamus'u Rasim Ozan Kütahyalı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İBB soruşturmasının Nostradamus'u Rasim Ozan Kütahyalı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İBB soruşturmasının Nostradamus'u Rasim Ozan Kütahyalı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
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19 Mart’ta başlayan ve 23 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınarak tutuklandığı İBB'ye yönelik soruşturmada "olacakları" önden paylaşan isimlerden biri olan Rasim Ozan Kütahyalı bu sefer de "İmamoğlu'nun aday olma şansı yok" diyerek CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayını açıkladı .

Özellikle İBB'ye yönelik soruşturmalar başadıktan sonra yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı, bu sefer de YouTube'da yaptığı açıklamalarla CHP'nin 2028 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu aday gösteremeyeceğini belirterek, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden ilan etti.

CHP hakkındaki Kurultay davasını da değerlendiren Kütahyalı, "mutlak butlan" kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP’nin başına geçebileceğini ve partinin ikiye bölünebileceğini de öne sürdü. 

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın o açıklamaları:

"Kabul edelim ki İmamoğlu'nun aday olma şansı yok. Bunu herkes de biliyor. Bir diploma olayı konmuş. Ekrem İmamoğlu'nun aday olma şansı yok, yasal olarak hapiste. Hapisten mi aday olacak? Şu an içinde bulunduğu yolsuzluk suçundan ötürü aday olamaz diye bir şey olmaz. Ama diploma olayı var. 2028'de İmamoğlu aday değil. Bunu herkes biliyor. CHP'lilerle konuştuğunuzda da söylüyor. CHP'nin adayı kim olacak peki? Bu hiç istemese bile şu aşamada adaylık Özgür Özel’e kalacaktır. Özgür Özel aday olmak durumunda kalacaktır diye düşünüyorum. Bunu erken ilan etmesi gerekmez. Erken ilan etmek yıpranma da yaratır. Ama gidişat o. İkinci ihtimalde mutlak butlan çıkarsa tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçecek. Zaten bu her gün konuşuluyor. O zaman parti ikiye ayrılabilir."

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