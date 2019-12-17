İBB Ulaşım Kongresi'nde arbede !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi”nde taksiciler ile UBER sürücüleri arasında arbede çıktı. Vatandaşların araya girmesiyle sonlanan arbedede taraflar arasında kalarak zor anlar yaşayan Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir "Hiçbirimize yakışmadı. Yaşananlara üzülüyorum. Neden böyle bir şey yaşanıyor" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin ulaşım sorunlarını konuşmak üzere, “İstanbul Ulaşımını Konuşuyor” başlıklı, “Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi” düzenledi. Kongrede UBER sürücüleri ile taksiciler arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü bir anda gerginlik yaşandı.

DEMİR ARBEDE ARASINDA KALDI

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve tarafların karşı karşıya geldiği arbedede İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, tarafların arasında kalarak zor anlar yaşadı.

"NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAŞANIYOR"

Diğer vatandaşların da araya girmesi ile sakinleştirilen taraflar daha sonra dağıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir arbede esnasında, “Hiçbirimize yakışmadı. Yaşananlara üzülüyorum. Neden böyle bir şey yaşanıyor” dediği görüldü.