İBB'de kabul edildi: İstanbulKart'ta yetersiz bakiyeyle yolculuk yapılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Haziran ayı üçüncü oturumunda "İstanbulkart bakiyesi yetersiz olan dijital İstanbulkart sahiplerine 15 TL bakiye sağlanması" teklifi kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Haziran ayı üçüncü oturumu bugün gerçekleştirildi. "İstanbulkart bakiyesi yetersiz olan dijital İstanbulkart sahiplerine 15 TL bakiye sağlanması" teklifi İBB Meclisi’ne sunuldu. Teklif, oybirliğiyle kabul edildi.

Medyascope'un haberine göre; Komisyon raporunda yer alan bilgiye göre; 2022 Ocak-2023 Aralık sonu itibarıyla İstanbul genelinde; 1 milyon 356 bin 160 İstanbulkart Mobil uygulama QR kullanıcısı, 40 milyon 44 bin 321 kere turnikelerden geçti. 1 milyon 339 bin 620 geçişte yolcular yetersiz bakiye nedeniyle geçişini yapamadı. Aynı dönemde "yetersiz bakiye" uyarısı alan İstanbulkart Mobil kullanıcı sayısı ise 432 bin 70.

Rapora göre, günlük ortalama 6 bin 500 geçişte İstanbulkart Mobil kullanıcıları yetersiz bakiye uyarısı alıyor. "Yetersiz bakiye" uyarısı alan kartların sahiplerinin yüzde 62,40’ı aynı gün dolum yaparken, yüzde 13,68’i ilerleyen günlerde dolum yapıyor. Yüzde 23,92’si dolum yapmayarak İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanmaktan vazgeçiyor.