İBB’deki 517 araç hakkında skandal iddia

CHP’li Ali Haydar Kahraman, kayyum yönetimi tarafından İBB’nin resmi kayıtlarında bulunan kiralık araç sayısı ile fiili olarak kullanılan araç sayısı arasındaki “uyumsuzluğu” gidermek üzere 517 aracın iade edildiğini savundu.

Seçim kampanyası boyunca tartışılan ve Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduktan sonra Yenikapı’da toplanarak günlerce sergilendikten sonra şirketine iade edilen kiralık araçları araştırma üzere İBB Meclisi'nde kurulan komisyon çalışmalarına devam ediyor.

Komisyon, ihtiyaç fazlası olduğu için Yenikapı'da toplanan ve şirketine iade edilen 730 araç ile iki seçim arasında iade edilen 517 araç olmak üzere İBB'nin sisteminden çıkarılan 1247 aracın durumunu inceliyor.

Tartışmalar arasında çalışmalarını sürdüren komisyonun CHP'li üyesi Ali Haydar Kahraman, iki seçim arası iade edilen ve 104'ünün lüks sınıfta olduğu tespit edilen 517 araçla ilgili yeni bir bilgiye ulaştı.

Kahraman, 517 adet kiralık aracın iki seçim arasında, İBB 2019 performans programına giren 1717 rakamına ulaşmak için iade edildiğini öne sürdü.

“RAKAMLAR ARASINDA UYUMSUZLUK GİDERİLDİ”



Sözcü'nün haberine göre, Kahraman, İBB'nin 2019 yılında araç envanterinde resmi olarak gözüken kiralık binek araç sayısı 1717 olduğunu hatırlatılarak 2019 yılı için açılan 2 bin 432 kiralık araç ihalesinde 1571 adet aracın “binek” statüsünde yani makam aracı sınıfında olduğunu anlattı.

Fiili olarak kullanılan kiralık binek araç sayısının ise bunun çok üzerinde 2 bin 200 civarında olduğu belirten Kahraman “Kiralanan, kullanılan, resmi envanterde yer alan kiralık araç sayısındaki uyumsuzluk iki seçim arasında bir dizi önlem alınmasına yol açtı.

İBB'de kayyum döneminde 104'ü üst segmentte olan 517 aracın iade edildiği tespit etmiştik. Bu araçların Başbakanlık genelgesi ile yayınlanan kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında değil resmi rakamlar arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için yapıldığı ortaya çıktı” dedi.

Kahraman “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası boyunca üzerinde ısrarla durduğu tasarruf söylemi ve İBB'deki makam aracı saltanatına yönelik açıklamaları da iki seçim arasında araç iadesi yapılmasında etkili oldu” diye konuştu.

“KİMLERE TAHSİS EDİLDİĞİ HÂLÂ MUAMMA”

İadesi tartışma yaratan kiralık araçları araştırmak için kurulan komisyonun çalışmaları hakkında da bilgi veren Kahraman “Komisyonun süresi doldu, süre uzatımı istedi, işin içinden çıkamıyor.

AK Partili üyeler kendi söylediklerine kendileri inanmıyorlar. 517 aracın araştırılmasına AK Partili üyeler önce karşı çıktı sonra kabul ettiler.

Araçların ve şoförlerin kimlere tahsis edildiği hâlâ muamma” diye konuştu.

