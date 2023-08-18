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İBB'den açıklama: 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı?

İBB'den açıklama: 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı?
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Tüm Türkiye'de 65 yaş üstü vatandaşların kullandığı 'ücretsiz ulaşım' hizmetinin kandırılacağı haberi sonrası İBB'den müjde geldi.

65 yaş üstü vatandaşlara yönelik ücretsiz ulaşımın kaldırılacağının açıklanmasının ardından vatandaşların kafası karıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu uygulamanın Ankara'da olduğu gibi tüm Türkiye'de de kaldırıldığı belirtilmişti.

Konuya ilişkin İBB'den haber geldi.

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB CHP Meclis Üyesi Mesut Kösedağı konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kösedağı paylaşımında "İstanbul hariç :) İstanbulda 65 yaş üstü vatandaşlarımız ücretsiz seyahat etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım
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