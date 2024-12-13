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İBB'den İSPARK ücretlerine dev zam

İBB'den İSPARK ücretlerine dev zam
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısının 3'üncü oturumunda İSPARK ücretlerine yüzde 115'e varan zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 115'e varan oranda zam yapılması teklifi görüşüldü. Zam teklifinde, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin yüzde 115'e varan oranda artırılması teklif edildi. Öte yandan orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine de artış talep edildi. Taksi duraklarında, taksilerin giriş çıkış ücretinin de artırılması önerildi. Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine Ak Parti grubu 'Hayır' oyu verirken, teklif CHP'li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi. İSPARK'ın yeni ücret tarifesinin 1 Ocak 2025'te yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Yapılan zam sonrasında Fatih - Tarihi Yarımada ve Kadıköy - Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için otopark ücreti şu şekilde yükseldi araç parkı;

1 saate kadar: 70 liradan 150 liraya yükseldi.

1-2 saat arası: 90 liradan 180 liraya yükseldi.

2-4 saat arası:110 liradan 220 liraya yükseldi.

4-8 saat arası: 135 liradan 275 liraya yükseldi.

8-12 saat arası: 180 liradan 350 liraya yükseldi.

12-24 saat arası: 270 liradan 500 liraya yükseldi.

Fatih - Tarihi Yarımada ve Kadıköy - Rıhtım bölgesinde yol kenarı otoparklarında ücretlendirme bu şekilde yükseldi araç parkı;

1 saate kadar: 70 liradan 150 liraya yükseldi.

1-2 saat arası: 90 liradan 200 liraya yükseldi.

Günlük ücret: 195 liradan 400 liraya yükseldi.

Sonraki her saat: 30 liradan 50 liraya yükseldi.

Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar'da kapalı katlı ve açık otoparklarda araç parkı;

1 saate kadar: 70 liradan 100 liraya yükseldi.

1-2 saat arası: 90 liradan 130 liraya yükseldi.

2-4 saat arası: 110 liradan 160 liraya yükseldi.

4-8 saat arası: 135 liradan 200 liraya yükseldi.

8-12 saat arası: 180 liradan 260 liraya yükseldi.

12-24 saat arası: 270 liradan 400 liraya yükseldi.

Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar'da yol kenarı otoparklarında araç parkı;

1 saate kadar: 70 liradan 120 liraya yükseldi.

1-2 saat arası: 90 liradan 150 liraya yükseldi.

Günlük ücret: 195 liradan 300 liraya yükseldi.

Sonraki her saat: 30 liradan 40 liraya yükseldi.

Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araç parkı;

1 saate kadar: 70 liradan 80 liraya yükseldi.

1-2 saat arası: 90 liradan 110 liraya yükseldi.

2-4 saat arası: 110 liradan 130 liraya yükseldi.

4-8 saat arası: 135 liradan 170 liraya yükseldi.

8-12 saat arası: 180 liradan 210 liraya yükseldi.

12-24 saat arası: 270 liradan 310 liraya yükseldi.

Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de yol kenarı otoparklarında araç parkı;

 1 saate kadar: 70 liradan 90 liraya yükseldi.

1-2 saat arası: 90 liradan 120 liraya yükseldi.

Günlük ücret: 195 liradan 240 liraya yükseldi.

Sonraki her saat: 30 liradan 35 liraya yükseldi.

Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de apalı katlı, açık otopark otoparklarda araç parkı;

1 saate kadar: 50 liradan 60 liraya yükseldi.

1-2 saat arası: 60 liradan 70 liraya yükseldi.

2-4 saat arası: 80 liradan 90 liraya yükseldi.

4-8 saat arası:100 liradan 110 liraya yükseldi.

8-12 saat arası: 150 liradan 160 liraya yükseldi.

12-24 saat arası: 195 liradan 200 liraya yükseldi.

Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de yol kenarı otoparklarında araç parkı;

 1 saate kadar 50 liradan 60 liraya yükseldi.

1-2 saat arası 70 liradan 80 liraya yükseldi.

Günlük ücret 165 liradan 190 liraya yükseldi.

Sonraki her saat 30 liradan 35 liraya yükseldi.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu ispark ücret otopark otopark ücretleri
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