İBB'den israf araçları ve işten çıkarılanlar için komisyon

23 Haziran seçiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tatilin ardından aylık toplantılara bugün başladı.

Toplantıda AK Parti grubunun İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı miting alanında sergilenen araçlar ve İBB'den çıkarılan işçilerle ilgili 2 ayrı komisyon kurulması önerisinin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

Bu kapsamda, komisyonlardaki Meclis üyeleri 3 ay boyunca işten atılan İBB personeli ve ihtiyaç fazlası kiralık araçlarla ilgili çalışma yaptıktan sonra meclisi bilgilendirecek.

5 YILLIK MALİYETİ 250 MİLYON LİRA

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut Yenikapı'da dün yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir. Toplamda yılda 49,5 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. 5 yıllık süreçte bu tasarruf 250 milyon lirayı bulmaktadır” demişti.





