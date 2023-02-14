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İBB'den Yenikapı'ya yardım çağrısı: Gönüllü arkadaşlar yoruldu

İBB'den Yenikapı'ya yardım çağrısı: Gönüllü arkadaşlar yoruldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine gönderdiği yardımların organize edildiği merkeze gönüllü çağrısı yapıldı; çalışanların yorulduğu belirtildi ve "Nöbet değişimi zamanı" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kahramanmaraş depreminden etkilenen depremzedelere gönderilecek paketlerin yollanması için yardım çağrısında bulundu.

Polat, "Gönüllü arkadaşlar size ihtiyacımız var, 3 gündür gıda destek paketlerine geçtik. Günlerdir aralıksız çalışan gönüllü arkadaşlar çok yoruldu. Yenikapı’ya gelin arkadaşlar, nöbet değişimi zamanı. Adres: Yenikapı Gösteri Merkezi" ifadelerini kullandı.

İBB'nin organize ettiği yardımlar Yenikapı'daki merkezde toplanarak deprem bölgesine gönderiliyor. 

Etiketler yenikapı ibb yardım deprem
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