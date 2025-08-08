  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İBB'ye bir ceza daha... Cezayı Fahrettin Altun'un atandığı kurum kesti

İBB'ye bir ceza daha... Cezayı Fahrettin Altun'un atandığı kurum kesti

İBB'ye bir ceza daha... Cezayı Fahrettin Altun'un atandığı kurum kesti
Güncelleme:

Eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un başkanı olduğu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, evcil hayvan girişi yasak olduğu gerekçesiyle görme engelli bireyi rehber köpeğiyle kabul etmeyen sosyal tesisin bağlı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne "ayrımcılık" gerekçesiyle 150 bin TL idari para cezası uyguladı.

Eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görevden alınarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak atanmıştı.

Altun'un başkanlığına atandığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), evcil hayvan girişi yasak olduğu gerekçesiyle görme engelli bireyi rehber köpeğiyle kabul etmeyen sosyal tesisin bağlı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) 150 bin TL idari para cezası uyguladı.

Görme engelli M.K., İBB tarafından işletilen Beykoz Sahil Sosyal Tesisi'ne rehber köpeği ile, evcil hayvan girişi yasak olduğu gerekçesiyle, alınmadığını ileri sürerek TİHEK'e başvurdu. M.K., rehber köpeklerin çeşitli engelli gruplarına ve belirli kronik hastalıklara sahip bireylere bağımsızlık ve güvenlik sağlamak amacıyla özel olarak eğitildiğini, yaygın olarak görme engelli bireyler tarafından kullanıldığını, bu köpeklerin sahiplerine günlük yaşamlarında yön bulma, engellerden kaçınma, tehlikeleri fark etme ve sosyal etkileşimlerde yardımcı olma konularında destek olduğunu, bu nedenle engelli bireyler için güvenli ve bağımsız hareket etmeyi sağladıklarını vurguladı. M.K., başvurusunda engellilik temelinde ayrımcılığa uğradığını iddia etti.

 İBB ise TİHEK'e gönderdiği yazılı görüşte, tesise evcil hayvan ile girişin yasak olduğunu, buna ilişkin bilgilendirme tabelalarının tesiste yer aldığını, tesis yalnızca açık alanda bulunan kafeterya bölümüne, taşıma kabında olmak şartıyla evcil hayvan ile giriş yapılmasının mümkün olduğunu bildirdi. Belediye ayrıca, konuyla ilgili başvuranın bilgilendirildiğini ve kendisine yardımcı olunabileceğinin belirtildiğini, İBB bünyesinde hizmet yürüten ve eşit hizmet sunmayı amaç edinen sosyal tesislerde ayrımcılık yapılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Başvuruyu inceleyen TİHEK, rehber köpeklerin sıradan evcil hayvanlar gibi değerlendirilmemesi gerektiğini, onların görme engelli bireylerin bağımsız hareketini sağlayan birer yardımcı olduğunu vurguladı.

Kararda, "Görme engelli kişilerin rehber köpekleri ile birlikte belirli bir binaya ya da kamuya açık alana girişine izin verilmemesinin engelliliğe dayalı ayrımcılık kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir" denildi.

Kararda, engellilik temelinde ayrımcılığın hem ulusal, hem de uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi. Görme engelli başvuranın tesise rehber köpeği ile girerek hizmet almak istediği, ancak evcil hayvan girişi yasak olduğu gerekçesiyle içeri alınmadığı ve hizmetten yararlandırılmadığı, engellilik temelinde ayrımcı muameleye maruz bırakıldığı ve ayrımcılık yasağının ihlali edildiği kanaatine varıldığı belirtildi. İBB’nin erişimi sağlamak adına herhangi bir makul düzenleme yapmadığı, başka çözüm üretmediği de kararda ifade edildi. Bu gerekçelerle belediyeye 150 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

text-ad
Etiketler Fahrettin Altun ceza ibb'ye ceza tihek Türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu evcil hayvan evcil hayvan girişi görme engelli birey rehber köpek CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Hyundai'den dev geri çağırma: Bazı Hyundai modelleri geri çağrıldı! Hyundai'den dev geri çağırma: Bazı Hyundai modelleri geri çağrıldı! Orman yangını büyürken onlar kamp sandalyesinde alevleri izledi! Orman yangını büyürken onlar kamp sandalyesinde alevleri izledi! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağışlar, diğer yanda aşırı sıcaklar! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağışlar, diğer yanda aşırı sıcaklar! Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Karnı burnunda tatil pozları ortalığı karıştırdı Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Karnı burnunda tatil pozları ortalığı karıştırdı Arkadaş arkadaşa deniz eğlencesi faciayla sona erdi: 2 genç hayatını kaybetti Arkadaş arkadaşa deniz eğlencesi faciayla sona erdi: 2 genç hayatını kaybetti Bu anketin sonuçları olay olacak: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var! Bu anketin sonuçları olay olacak: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var! Sıkı bir diyetle 8 kilo veren Göksel son imajıyla olay oldu Sıkı bir diyetle 8 kilo veren Göksel son imajıyla olay oldu Sahte diploma ve ehliyet skandalında Nagehan Alçı'dan canlı yayında skandal itiraf! Sahte diploma ve ehliyet skandalında Nagehan Alçı'dan canlı yayında skandal itiraf! AK Partili isimden Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık için dikkat çeken çağrı AK Partili isimden Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık için dikkat çeken çağrı
Balıkesir'de deprem Balıkesir'de deprem 33 yıl hapis cezası bulunan firari bakın nereden çıktı 33 yıl hapis cezası bulunan firari bakın nereden çıktı AK Parti'nin kira zam sınırı uygulamasının faturası ağır oldu: Dava yağmuru başladı! AK Parti'nin kira zam sınırı uygulamasının faturası ağır oldu: Dava yağmuru başladı! YouTube kanalına erişim engeli getirilen Fatih Altaylı'dan ilk açıklama YouTube kanalına erişim engeli getirilen Fatih Altaylı'dan ilk açıklama Fethiye'deki trafik canavarı dehşet saçtı: Önce çarptı, sonra ezerek kaçmaya çalıştı! Fethiye'deki trafik canavarı dehşet saçtı: Önce çarptı, sonra ezerek kaçmaya çalıştı! Hain darbe girişiminin 1 numarası: ''Hulusi Akar, Yaşar Güler ve Abidin Ünal işi bana yıktı!'' Hain darbe girişiminin 1 numarası: ''Hulusi Akar, Yaşar Güler ve Abidin Ünal işi bana yıktı!'' Merhum usta oyuncu Münir Özkul’un eşi Umman Özkul vefat etti Merhum usta oyuncu Münir Özkul’un eşi Umman Özkul vefat etti Milli Eğitim Bakanlığı 21 okulun ruhsatını iptal etti! Milli Eğitim Bakanlığı 21 okulun ruhsatını iptal etti! Yargıtay plaj işgalcisi işletmenin yetkililerine ''kıyılar halkındır'' deyip hapis cezasını onadı Yargıtay plaj işgalcisi işletmenin yetkililerine ''kıyılar halkındır'' deyip hapis cezasını onadı Kocasını hastaneden kovdurup, doğumhaneye gitti Kocasını hastaneden kovdurup, doğumhaneye gitti